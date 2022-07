Quarant?anni dopo il Fogolâr del Canada è tornato in Friuli

Sono tornati in Friuli 41 anni dopo, per rinsaldare il legame con la terra di origine dei propri avi e celebrare la rinascita del totem in legno donato alla città in vista del suo millenario di fondazione (festeggiato nel 1983). Mercoledì 27 luglio i rappresentanti della Federazione dei Fogolârs Furlans del Canada hanno rivissuto le emozioni del 1981, di quando, cioè, regalarono alla città il totem indiano dello scultore Dave Nahanee, della tribù degli Huroni. Un simbolo di amicizia che il tempo aveva deteriorato, ma che Ente Friuli nel Mondo, Comune e Confartigianato hanno fatto tornare al suo antico splendore, grazie al minuzioso lavoro del laboratorio di restauro di Francesca Comello e Selene Del Ross (videoproduzioni Petrussi, a cura di Alessandro Cesare).

