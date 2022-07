Danza e intelligenza artificiale con il progetto Borderless body

CIVIDALE. È una riflessione sul corpo, la cui concretezza ci radica nella realtà, ma che attraverso la danza diventa porta per l’intangibile, Borderless body-first steps, l’ultimo progetto della slovena MN Dance Company fondata da Nastja Bremec e Michal Rynia autori insieme a Neda Rusjan Bric del work in progress, tra realtà e finzione, e i cui esiti saranno presentati a Mittelfest questo pomeriggio (giovedì 28 luglio) alle 18, presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti.

Un’analisi sul peso dell’intelligenza artificiale nella nostra quotidianità - un game changer che incide tanto su processi economici che su stili di vita - e l’esigenza di ridisegnare la realtà attraverso l’immaginazione per interrogarci sul senso dell’umano.

«Questo progetto – spiega Nastja Bremec – é molto importante per noi in quanto propedeutico a uno spettacolo più ampio che debutterà nel 2025 quando la città di Nova Gorica con Gorizia sarà Capitale della cultura europea transfrontaliera. Infatti, quello di Cividale è il primo di uno serie di workshop in tutta Europa».

I giovani danzatori selezionati per Borderless body da Friuli, Austria e Slovenia, entreranno dunque in contatto con lo stile di danza-fusion del duo Bremec-Rynia risultato di diverse pratiche esperite durante il loro percorso artistico multidisciplinare che avvalendosi di un alto livello tecnico porta al pubblico l’esperienza di una danza emozionale e coinvolgente.

Bremec ci spieghi questa sua analisi avvalorata dalla presenza di Neda Rusjan Bric.

«È la prima volta che trattiamo questo tema coadiuvati da altri artisti che lavorano nell’ambito della robotica; l’obiettivo attraverso la danza è individuare i limiti del corpo per cercare nuove vie al movimento. Bric, direttrice, attrice e regista ha scritto il programma per Nova Gorica Capitale della cultura».

Focus del progetto è anche la collaborazione col territorio?

«È fondamentale per noi conoscere i danzatori di queste aree limitrofe per promuovere Borderless body e offrire delle possibilità che partendo da Mittelfest coinvolgeranno professionisti, pubblico, le comunità».

Da qui al 2025 l’impegno produttivo é a lungo termine.

«L’impegno è molto ampio e la ricerca diventa importante anche in relazione alle tematiche incentrate sulle nuove tecnologie perché richiede più tempo. Vogliamo creare una realtà stabile che lavori non solo a progetto e ci consenta di avere danzatori presenti tutto l’anno».

E oltre a Mittelfest?

«Siamo appena rientrati da una tournée in Germania, Olanda e Italia con il nostro duetto De-Set e ci è stato conferito il Premio LOK per il nostro ultimo film, Horizon».

Che prospettive ha lavorare in un’area così vicina all’Italia?

«La danza non ha barriere di linguaggio e noi vediamo in questo un’opportunità. Abbiamo già affrontato il tema dei confini con GoBorderless, spettacolo in tempo di pandemia nato per unire le due città e poco prima che Nova Gorica/Gorizia vincesse la candidatura».