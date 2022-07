L’ultimo saluto a Elena, volontaria e poliziotta morta a Prepotto: «La Protezione civile è una famiglia, in ogni intervento penseremo a te»

Una chiesa “piena di tanti colori, quelli delle divise della Protezione civile e della Polizia”, (come ha notato il vicecapo dipartimento della Pc nazionale, Immacolata Postiglione) ha dato giovedì 28 luglio l’ultimo saluto a Elena Lo Duca, cinquantaseienne coordinatrice della squadra di Pc di Prepotto, morta il 21 luglio mentre era impegnata nelle attività di spegnimento di un incendio.

Lutto cittadino e bandiere a mezz’asta a Cividale, dove l’assistente capo della Polizia lavorava, e a Prepotto, dove viveva con il marito Gianluca e la figlia Jessica.

Il cappello della polizia per l'ultimo saluto a Elena Lo Duca

La bara, avvolta nel tricolore e affiancata dal casco dei volontari antincendio boschivo e dal berretto della polizia, è arrivata nel duomo della città ducale alle undici in punto, accolta dal silenzio suonato dalla tromba della fanfara della polizia e da un picchetto di agenti e volontari della Protezione civile. Almeno cinquecento le persone presenti: tanti componenti della famiglia della Pc, tanti colleghi poliziotti, tanta gente comune che ha voluto stringersi al dolore delle famiglie di Elena.

Celebrati a Cividale i funerali di Elena Lo Duca, la volontaria morta durante un incendio

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha ricordato l’impegno di Lo Duca, “esempio di come la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia abbia reso negli anni orgogliosa la regione e la nazione”. Il questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan (alle esequie ha partecipato anche il vicecapo della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi) ha evidenziato «l’altruismo di Elena, che anche una settimana fa dopo aver concluso il suo turno in commissariato era corsa a Prepotto per dare una mano a spegnere un incendio».

"Ciao Elena, sei stata una guerriera": le immagini del funerale della volontaria e polizotta morta a Prepotto Sono stati celebrati nel duomo di Cividale i funerali di Elena Lo Duca, 56 anni, coordinatrice della Protezione civile di Prepotto, morta travolta da un albero lo scorso 22 luglio mentre era impegnata in un sopralluogo in un’area boschiva interessata da un incendio proprio nella zona di Prepotto. Presenti alle esequie di Lo Duca, assistente capo della polizia al commissariato di Cividale, anche il vicecapo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Immacolata Postiglione, il vicecapo della Polizia, Vittorio Rizzi, il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il suo vice Riccardi e una folta delegazione di sindaci friulani, i questori delle quattro province, il prefetto di Udine Marchesiello e tanti volontari della Pc. Il feretro, accolto all’ingresso del duomo dal picchetto della Protezione civile e della Polizia e da un lungo applauso.

Lo Duca “rappresentava quel pezzo di mondo sano fatto di valori, solidarietà, impegno per il bene comune, che è il senso della Protezione civile e al tempo stesso oggi l’eredità che Elena ci lascia”, ha detto Postiglione. Assieme a quello del sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti, l’intervento più toccante è stato quello pronunciato da Elisa Grosso, volontaria del distretto Val Natisone: “Essere volontari significa essere custodi della famiglia della Protezione civile: ci hai insegnato tanto, ora quando chiuderemo la tuta gialla e blu per rispondere a una chiamata penseremo a te, la nostra coordinatrice”.