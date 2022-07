Brucia ancora il Fvg, ripartito l’incendio sul monte Raut: sfollate tre famiglie a San Michele, tutti gli aggiornamenti

° EMERGENZA INCENDI,

CHE COSA SAPPIAMO IN BREVE

Riprende vigore l’incendio sulla dorsale del monte Raut, a Frisanco (Qui tutti i dettagli)

30 famiglie evacuate a San Michele, frazione di Savogna

I cittadini sono stati accolti nelle strutture della protezione civile

Due canadair arrivati da Roma per spegnere le fiamme

Continuano i roghi in Val Resia

UDINE. Continua a bruciare il Carso. Nella notte gli incendi che nei giorni scorsi erano stati circoscritti e domati hanno preso vigore e il fuoco ha superato il crinale, considerato dalla forestale e dai vigili del fuoco il punto critico.

Il sindaco di Savogna ha iniziato l’evacuazione per la frazione di San Michele, già coinvolta nella stessa operazione nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Alle operazioni stanno partecipando anche i vigili del fuoco. Le famiglie evacuate sono 25

Il primo rogo il 12 luglio, poi in pochi giorni 3500 ettari di vegetazione divorati dalle fiamme: la mappa degli incendi in Fvg viviana zamarian e daniela larocca 24 Luglio 2022 lo specialeviviana zamarian e daniela larocca

Come in passato, la Protezione civile ha messo a disposizione tre strutture di accoglienza da 150 posti. In arrivo a supporto dei soccorritori due canadair da Roma.

Il sindaco di Gorizia: «Si sospetta l’origine dolosa»

«Speravo davvero che l'incubo fosse finito e non ci fosse più la necessità di aggiornarvi, ma a causa, molto probabilmente, di qualche delinquente che spero si riuscirà a identificare l'incendio è ripreso nella giornata mercoledì 27 luglio provocando nuovi danni e la nuova evacuazione di San Michele del Carso».

Lo ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che in proposito ha aggiunto: «Si presume la natura dolosa perché l'incendio di Devetachi è partito dalla strada e quindi si può dire quasi con certezza che a provocarlo sia stata una mano umana».

Gli incendi in Val Resia

In Val Resia da giorni il fuoco non molla la presa. Qui ieri era operativo un elicottero della Protezione civile regionale, mentre un altro era impegnato a Taipana (Udine) e un altro ancora a Frisanco, nella montagna pordenonese. Si sorvola il Friuli, la periferia est di Udine, Remanzacco, Povoletto, Tricesimo, Gemona, Venzone, e poi ci si addentra tra le vette ferite della Val Resia.

Ottanta ettari di vegetazione andati in fumo: non è, almeno in termini numerici, il Vietnam carsico, e lo si vede; ma le cime, la gola, il torrente, rendono la mortificazione dei boschi spaventosamente spettacolare. Il fuoco insiste ancora e si vede: spunta una fumarola sul versante a ridosso della strada che porta all’abitato di Resia, temporaneamente chiusa, e subito dall’elicottero si avvisa la centrale.

La strada di accesso al paese è stata chiusa, lasciando nel quasi totale isolamento circa mille persone, che, per entrare e uscire, devono avere il “via libera” della sindaca Anna Micelli ed essere scortati dalla Protezione civile. Troppo pericoloso passare in auto sotto quel versante, c’è il rischio di caduta massi. Infatti, con l’elicottero si va alla ricerca di un masso in particolare, segnalato perché pericoloso. È grande, ma nascosto dalla vegetazione; si riproverà più tardi.(Qui il nostro reportage)

La situazione nel Pordenonese

Torna a preoccupare l’incendio che da quasi una settimana si sviluppa sulla dorsale del monte Raut, a Frisanco. Il rogo sembrava definitivamente spento, ma dalla serata di mercoledì 27 luglio ha ripreso improvvisamente vigore. Le squadre di soccorso che da giorni operano alle pendici del rilievo hanno notato un primo comignolo di fumo quasi al tramonto. Sul posto è stato immediatamente dirottato un elicottero della Protezione civile che ha ripreso con i lanci d’acqua.

Alle 20, con l'approssimarsi del buio, il velivolo è rientrato alla base ed è stato a quel punto che il fuoco è diventato visibile anche da fondovalle.