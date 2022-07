La resistenza ai regimi nell’era del digitale: così il web diventa strumento per la libertà

UDINE. Fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2022, migliaia di cittadini russi hanno manifestato nelle principali città dell’impero di Putin per protestare contro l’aggressione ai danni dell’Ucraina. La polizia è intervenuta per disperdere la folla e ha arrestato almeno 15 mila persone nelle prime due settimane.

Il 4 marzo, all’unanimità, la Duma di Stato russa ha approvato una legge che introduce pene per «la diffusione di informazioni false sulle operazioni delle forze russe, il discredito delle forze armate russe» e per chi «chiede sanzioni anti-russe».

Si rischiano fino a 15 anni di detenzione. Per stringere la presa sulla popolazione, il governo russo ha agito anche nel mondo digitale, chiudendo social occidentali (come Instagram) e aumentando le pene per i “disubbidienti” online e per chiunque pubblichi “fake news”.

Inoltre, sembra che il governo russo si stia preparando a trasferire le trasmissioni, le connessioni ai server e la gestione dei domini su una rete parallela, la intranet nazionale “Rucom”, per controllarla completamente. Altroché “Internet libero”.

Queste notizie stupiscono, ma fino a un certo punto. Perché, in realtà, nei primi decenni del 2000 diverse ribellioni sono state soffocate da regimi illiberali. I media digitali possono favorire la diffusione di idee e informazioni.

Allo stesso tempo, possono offrire agli autocrati strumenti di repressione molto potenti: le tecnologie digitali vengono utilizzate per la sorveglianza, l’oppressione e la propaganda, la censura, la soppressione dei diritti. Durante le rivoluzioni “fallite” che si sono sviluppate recentemente in Paesi come Myanmar, Iran, Egitto, Hong Kong o Bielorussia, le comunicazioni digitali sono state ostacolate o addirittura disabilitate, per periodi più o meno lunghi.

Inoltre, i regimi hanno utilizzato le reti per sorvegliare la popolazione, identificare e arrestare i “ribelli”, diffondere propaganda. In un eloquente opuscolo, prodotto da manifestanti egiziani durante la “Primavera araba”, intitolato “Come protestare in maniera intelligente”, è consigliato di «non usare Twitter o Facebook o altri siti web perché sono tutti monitorati dal ministero dell’Interno».

Per diffondere informazioni è meglio abbandonare lo smartphone e usare la fotocopiatrice. Inoltre si suggerisce di usare le bombolette spray per oscurare le telecamere di videosorveglianza.

Nella nostra epoca, caratterizzata dall’utilizzo delle Ict, il diritto alla ribellione contro un regime è ancora praticabile? Se lo è, in che misura? Come può essere salvaguardato? I diritti fondamentali dovrebbero essere aggiornati, considerando non solo il mondo fisico, ma anche quello virtuale.

Un diritto come quello alla privacy, ad esempio, permette di minimizzare la raccolta di dati che, potenzialmente, potrebbero essere utilizzati da poteri autoritari.

A livello internazionale, le istituzioni sovranazionali dovrebbero proteggere un ordine ospitale per i diritti digitali dei popoli, sostenendoli anche tecnologicamente nelle loro rivendicazioni legittime. A livello nazionale, il potere digitale, per non rischiare di essere concentrato nelle mani del governo, dovrebbe essere distribuito fra i diversi organi dello stato, fra politica e tecnica, fra istituzioni e società civile. Infine, a livello individuale, i cittadini dovrebbero essere in grado di difendere la propria libertà utilizzando con consapevolezza i media digitali.

Promuovere l’alfabetizzazione digitale non significa soltanto preparare i giovani al nuovo mondo del lavoro, significa soprattutto dare loro strumenti di libertà. Il recente caso della Russia ci ricorda quanto è importante che la libertà di espressione sia difesa, non soltanto nelle piazze fisiche, ma anche in quelle virtuali. Il pluralismo, il dialogo, la libertà d’informazione e di comunicazione sono elementi fondamentali per limitare poteri autoritari e violenti.

(*) Assegnista di ricerca al Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine