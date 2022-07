Si ferisce al braccio mentre taglia un albero con una motosega: ricoverato in ospedale

TARVISIO. Infortunio sul lavoro, nella tarda mattinata di giovedì 28 luglio, a Tarvisio, in località Ortigara. Per cause ancora da accertare un dipendente di una ditta specializzata nel disboscamento si è ferito a un braccio mentre stava tagliando un albero con una motosega.

La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tarvisio per ricostruire l'accaduto e il personale dell'azienda sanitaria.