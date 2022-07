nella zona di paparotti

Finge di essere un corriere e ritira scatoloni di vestiti per oltre 40 mila euro: truffa ai danni di una ditta udinese

Si tratta della Niu’ Srl manifattura tessile di via Paparotti. Il titolare si è accorto che qualcosa non andava e ha contattato la TNT trasporti per una verifica: nessun furgone era stato inviato