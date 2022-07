Macchie nere sui nostri boschi: la Val Resia distrutta dagli incendi vista dall'alto

In Val Resia da giorni il fuoco non molla la presa. Ottanta ettari di vegetazione andati in fumo: non è, almeno in termini numerici, il Vietnam carsico, e lo si vede; ma le cime, la gola, il torrente, rendono la mortificazione dei boschi spaventosamente spettacolare. Il fuoco insiste ancora e si vede: spunta una fumarola sul versante a ridosso della strada che porta all’abitato di Resia, temporaneamente chiusa, e subito dall’elicottero si avvisa la centrale.

IL NOSTRO REPORTAGE

01:40