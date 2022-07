Deposito di canoe in fiamme a Sacile

Nel pomeriggio di giovedì 28 luglio, poco dopo le 16, un grosso incendio si è sviluppato in un deposito di canoe in vetroresina a Sacile, in via Mazzini. Una densa e alta colonna di fumo è ben visibile anche a distanza di chilometri. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone e di Treviso e la polizia locale di Sacile.

00:39