Cosa fare nel fine settimana: concerti, eventi e appuntamenti in programma in Fvg

Concerti, incontri, teatro, spettacoli. Ecco alcuni degli appuntamenti del fine settimana.

Si riaccendono le luci sul palco del Festival di Maiano per l’atteso concerto di domani dei Litfiba protagonisti di una tappa del loro “L’Ultimo Girone”il tour con il quale la mitica band dà l’addio alle scene. Inizio del concerto alle 21.30, biglietti sul circuito Ticketone.

La fiaba contemporanea del festival Maravee circus continua. Stasera, alle 21 al Castello di Colloredo di Monte Albano “Il Circo delle Idee”, recital teatrale scritto da Sabrina Zannier - ideatrice e direttrice artistica della rassegna - che vede protagonista l’attrice Serena Di Blasio.

Sempre oggi, sul grande palco di Onde Mediterranee 2022, nell’arena del Castello di Gradisca d’Isonzo, salirà alle 21.30, Willie Peyote con il suo nuovissimo “Precaria orchestra Sabauda concerti dal vivo tour”.

Weekend di musica senza confini con i grandi protagonisti del No Borders music festival, a Tarvisio, (laghi di Fusine) in un mix esplosivo di arte percussiva, cantautorato italiano e stile popolare: alle 8.30 di oggi si esibiranno Trilok Gurtu & Arke’ String Quartet, domani sarà la volta di Mannarino alle 14 e domenica il live acustico di Brunori Sas sempre alle 14.

Domani, alle 21 in piazza Stadtlohn, gran finale di San Vito jazz 2022 con il concerto Spirit of Mingus di Roberto Ottaviano. Sul palco la formazione internazionale Eternal Love Quintet (Marco Colonna ai clarinetti, Alexander Hawkins al pianoforte, Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria, oltre a Ottaviano stesso al sax soprano).

Atteso stasera per la rassegna Palchi nei Parchi, il primo dei tre appuntamenti realizzati a Parco Piuma (Gorizia) nel segno di Nova Gorica-Gorizia 2025. Alle 20.30 il concerto della big band di Nova Gorica. Sul palco la cantante Tatjana Miheli e la cantautrice Paola Rossato.

Oggi, alle 17.30, nella cornice di villa di Toppo Florio, a Buttrio, inaugura la terza edizione del TreeArt festival che mette in dialogo cultura, arte, divulgazione scientifica e sostenibilità. Apre Massimo Cirri che presenta la “Carta di Buttrio”. A seguire la compagnia di danza contemporanea Arearea con “Estate”, la vernice della mostra “Naturografie” e dell’installazione permanente Innesti , dell’artista Roberto Ghezzi.

Nei suoni dei luoghi propone “Prati in musica - Green waves – Irlanda Mediterranea”, domani alle 7, in un luogo da scoprire all’interno del Parco del Cormor a Campoformido. Protagoniste le musiche e atmosfere irlandesi, suonate con gli strumenti propri della tradizione celtica e gaelica. Concerto, organizzato in collaborazione con Folkest.

Nuovi appuntamenti musicali a Chiusaforte sul Forte Col Badin, organizzati da Slou società cooperativa con la direzione artistica di Luca d’Agostino per Estensioni jazz club diffuso in collaborazione con Ebike’n’tronics. Domenica, con inizio alle 12, spazio alle composizioni originali e standard della musica afro-americana con Mauro Costantini e Simone Serafini Duet .

Monfalcone GEOgrafie - l’ormai consolidato festival letterario promosso dal Comune di Monfalcone in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge.it - propone un nuovo appuntamento oggi con la lettura scenica “Pier Paolo Pasolini e il racconto dell’Adriatico”. La lettura è accompagnata da commenti musicali, è curata da Massimo De Grassi e realizzata da Claudio Moretti e Federico Scridel, Teatro Incerto. L’appuntamento è alle 18 nel Giardino della Biblioteca Comunale di Monfalcone.

Brocante si congeda oggi dalla Val Colvera con una grande festa di arrivederci che vedrà i gruppi circensi che si sono susseguiti in tutti questi giorni esibirsi lungo le vie di Frisanco. Partendo alle 20, gli artisti raggiungeranno il parcheggio di Palazzo Pognici per lo spettacolo finale. Al termine, dalle 23.30, festa con musica dal vivo al campeggio Val Colvera.