Incendi, migliora la situazione a Resia ma il Gran Monte sta ancora bruciando

UDINE. Situazione incendi in lento, ma costante miglioramento. E si spera che la pioggia dia una mano decisiva agli uomini impegnati ormai da oltre 10 giorni sulle montagne delle province di Udine, di Pordenone e sul Carso.

A Resia interventi per bonificare il terreno anche nella giornata di venerdì 29 luglio, il fronte dell’incendio è sorvegliato e monitorato, ci sono state piccole riprese del fuoco, subito spente. Otto i forestali impegnati delle stazioni di Resia, Moggio, Pontebba e Tolmezzo, oltre ai volontari della Protezione civile.

Macchie nere sui nostri boschi: la Val Resia distrutta dagli incendi vista dall'alto

Anche il bypass stradale per raggiungere il paese è stato ultimato. Sul Gran Monte il fuoco sta ancora camminando, sta scendendo all’interno del bosco, alcune decine di ettari sono andati in fumo, ma non c’è pericolo per centri abitati e popolazione.

Nel dettaglio il fronte destro è stato posto sotto controllo, mentre resta più attivo quello verso il torrente Torre. Sono intervenuti un canadair e un elicottero della Pc regionale, oltre ai forestali e ai volontari. Spente del tutto le fiamme sui monti del Pordenonese.

Migliora lentamente la situazione dell'incendio sul Carso goriziano. Per tutta la mattinata di ieri sono continuate le operazioni per lo spegnimento e contenimento delle fiamme. I vigili del fuoco continuano ad applicare il dispositivo messo in campo (più di 80 vigili del fuoco con almeno 20 mezzi).

Con loro stanno operando i “Gasilci” sloveni con una cinquantina di uomini, personale del Corpo forestale regionale, volontari Aib (Antincendio boschivo) della Protezione civile e forze di polizia che svolgono le operazioni di supporto di loro competenza. Alcune squadre sono impegnate nello spegnimento e bonifica dei focolai, altre invece presidiano abitazioni e infrastrutture potenzialmente messe a rischio dall'incendio.

Sempre nella mattinata di venerdì 29 luglio, tra il casello autostradale del Lisert e Sablici, è stato segnalato un focolaio che è stato prontamente spento e bonificato. Sul Carso continuano i lanci d’acqua da elicotteri regionali e da due Canadair del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.