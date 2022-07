Investita da un’auto sulla Pontebbana, donna trasportata in ospedale

ZOPPOLA. Una donna di 48 anni è stata investita da un’auto mentre percorreva in bicicletta, intorno alle 7 di venerdì 29 luglio, la Pontebbana, in un tratto all’altezza di Cusano.

Per cause in corso di accertamento è stata travolta da un’auto, una Ford Focus condotta da un 40enne di San Vito al Tagliamento, all’altezza di un’area di servizio.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l’elicottero di soccorso, atterrato a poca distanza dal luogo dell’incidente.

La donna è stata presa in cura dai sanitari: visti i traumi riportati nell’impatto è stata trasportata in ospedale a Udine, dove è stata affidata alle cure dei medici. Non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente sono affidati ai carabinieri del Radiomobile di Pordenone, impegnati nella ricostruzione della dinamica e delle sue eventuali responsabilità.