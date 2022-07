Lo trovano accasciato sul greto del Tagliamento, escursionisti lanciano l’allarme: cinquantenne trasportato in ospedale

FORNI DI SOPRA. Lo hanno visto in condizioni di salute evidentemente precarie, a pochi passi dal fiume. Un uomo del 1972, di nazionalità cingalese, è stato soccorso sul greto del Tagliamento dove era stato notato, in posizione accasciata, da alcuni passanti che hanno subito dato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze (Nue) 112.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale e sono arrivate anche le squadre di terra della stazione di Forni di Sopra del Soccorso alpino e speleologico. L'uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

L'intervento si è svolto tra le 14 e le 15 di venerdì 29 luglio.

Quasi contestualmente un secondo intervento ha richiesto la presenza degli uomini del Soccorso alpino, intervenuti su segnalazione di una comitiva di escursionisti di nazionalità austriaca, allarmati per il mancato incontro con la figlia di uno di loro.

La diciassettenne era rimasta indietro rispetto alla comitiva, ma gli accordi erano di ritrovarsi a una certa ora a Passo Giramondo, dove la giovane non è però mai arrivata. Il padre ha percorso il tragitto a ritroso per tornare al punto in cui l'avevano vista l'ultima volta, senza tuttavia incontrarla. Dopo varie ricerche si è riusciti a capire che era stata vista alle 11 a Pierabech e alle 13 nei pressi di Casera Bordaglia.

Finalmente il cellulare della 17enne è tornato raggiungibile e la giovane è stata individuata a Passo Ombladeit, quindi da tutt'altra parte rispetto a quanto convenuto. I soccorritori hanno quindi raggiunto a piedi la giovane, trovandola in buone condizioni di salute.