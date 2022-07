l’allarme di coldiretti

Niente pioggia e terre arse per la siccità, così il caldo sta bruciando i raccolti in Friuli Venezia Giulia

A rischio anche la vendemmia. «Ogni giorno a 35 gradi – dicono gli esperti – è uno stress insopportabile, soprattutto per alcune varietà, come il Sauvignon. E in questo luglio abbiamo toccato per 10 giorni di fila anche 37, 38 gradi»

maurizio cescon