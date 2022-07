A Rigolato la camminata che unisce: botanici, geologi e naturalisti per difendere l’ambiente e i sentieri

RIGOLATO. La camminata che unisce: Piani di Vas - Tuglia - Chiampizzulon per la tutela dei sentieri. L’appuntamento è per domenica 31 luglio, con ritrovo alle 9.30 in piazza a Rigolato.

Istituzioni, amanti della montagna e residenti si uniranno in una camminata che da Piani di Vas a Rigolato, raggiungerà Malga Tuglia per poi arrivare al Chiampizzulon. Con esperti botanici, geologi, naturalisti, si scopriranno le caratteristiche di un ambiente incontaminato dove esiste un progetto per realizzare al posto del fiabesco sentiero cai 227, che passa sotto le rocce del Pleros a quota 1600, una camionabile della larghezza di 4,5 m con ben 5 piazzole della larghezza di 12 metri.

L'obiettivo è quello di trovare soluzioni condivise per lo sviluppo di quell'area di montagna senza distruggere l'ambiente naturale. In sintesi: no a una camionabile, sì ad una ciclabile che lasci il piacere a ci ci passa di sentirsi in un ambiente incontaminato.

Ritrovo, come detto, alle 9.30 in piazza a Rigolato. L’obiettivo degli organizzatori è quello di riunire «chi è disposto al dialogo e a pensare al futuro della Carnia».

Alle 14 è prevista l'ultima tappa del percorso al panoramico rifugio Chiampizzulon con conferenza stampa e, per chi lo volesse, la possibilità di rifocillarsi dopo aver fatto tappa in Malga Tuglia, tra i sapori del pascolo.