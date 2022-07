Auto con tre giovani a bordo esce di strada: un ferito trasportato a Cattinara

MORTEGLIANO. L’auto sbanda e finisce fuori strada. L’incidente stradale si è verificato attorno alle 6.30 di sabato 30 luglio, in via Divisione Julia, a Mortegliano.

Il conducente di un'automobile, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Tre le persone rimaste ferite: un ragazzo di 27 anni, che si trovava alla guida del veicolo, e due ragazze di 22 anni che viaggiavano assieme a lui.

Secondo quanto si è appreso i tre giovani stavano rientrando a casa da Lignano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Codroipo per la messa in sicurezza e i carabinieri della stazione di Mortegliano per i rilievi.

Una persona è stata trasportata in condizioni gravi all'ospedale triestino di Cattinara. Meno complicate, ma comunque serie le condizioni degli altri due feriti, che sono stati trasportati all'ospedale di Udine in ambulanza.

Un altro incidente si è verificato, poco dopo le 7 di sabato 30 luglio a Pozzuolo, in via Lignano, lungo la strada statale 353. In questo caso le persone coinvolte hanno riportato solo lievi ferite.