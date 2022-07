Campo in fiamme a Basaldella, intervengono i vigili del fuoco

CAMPOFORMIDO. Incendio in un campo, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco per contenere le fiamme. le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 13 di sabato 30 luglio, causando un incendio di sterpaglie che ha richiesto l’intervento dei pompieri del Comando di Udine, coadiuvati sul posto dai colleghi del Distaccamento di Codroipo, che sono rimasti per ore al lavoro in un terreno agricolo nei pressi della provinciale 89, nella frazione di Basaldella, nel comune di Campoformido.



I vigili del fuoco, presenti con un autocarro con modulo di spegnimento boschivo, un’autobotte e il personale Gos (Gruppo operativo speciale) con al seguito un mini escavatore cingolato.

Proprio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio a un’area di circa due ettari di un campo con alcune balle di fieno evitando la propagazione delle fiamme a un bosco che si trova nelle immediate vicinanze.





Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.