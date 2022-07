Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail, il veicolo rimane in bilico sopra la roggia

UDINE. L’auto esce di strada e, dopo essersi schiantata contro il guard rail, rimane in bilico sull’argine della roggia.

Sono ancora al vaglio della polizia locale le cause dell’incidente verificatosi verso le 13 di sabato 30 luglio in via del Cotonificio, a Udine.

Il conducente di una vettura, una berlina della Chrysler, ha perso il controllo del mezzo che, come detto, ha impattato violentemente il guard rail prima di arrestare la sua corsa in bilico tra il ciglio della strada e la roggia sottostante, poco prima del sottopasso di viale Cadore.

L’automobilista è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo per poi allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.