Scontro nella notte tra due auto, tre persone ferite: grave una donna

DIGNANO. Scontro frontale tra due automobili, per cause ancora da accertare, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio, poco dopo le 4, lungo la strada regionale 464, a Dignano.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze e l'elicottero del 118. Tre persone sono rimaste ferite in modo serio. Una donna è stata trasportata in elicottero in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale di Udine. Altre due persone, due uomini, sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale del capoluogo friulano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele assieme ai colleghi di Spilimbergo e i carabinieri di Udine per i rilievi.

Il tratto stradale interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.