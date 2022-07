Tre chilometri all’interno dell’alveo del torrente, ecco il bypass che ha tolto la Val Resia dall’isolamento

RESIA. L’ufficialità era arrivata già nella tarda serata di venerdì 29 luglio, quando era stato il sindaco di resia, Anna Micelli, ad annunciare che era stata «aperta la pista sul Resia alternativa alla strada provinciale ex 42 che sarà transitabile agli automezzi in autonomia», con i primi mezzi che hanno iniziato a circolare nella mattinata di sabato 30 luglio.

Aperto ai veicoli il bypass, la Val Resia non è più isolata

Un’apertura attesa da giorni quella del bypass che, di fatto, toglie dall’isolamento la Val Resia. È stato lo stesso primo cittadino resiano a precisare le modalità di utilizzo della “strada alternativa”: «Sarà necessario entrare a Povici e seguire le indicazioni delle deviazioni per Resia, fino al guado che porta a Rio Nero. La pista è sterrata e ha quattro guadi. È pertanto indispensabile essere molto prudenti nella guida e moderare la velocità per evitare spiacevoli inconvenienti. Verrà utilizzata fino a quando l'ente di decentramento regionale non aprirà nuovamente al transito la ex strada provinciale 42. Confidiamo nella collaborazione di tutti al fine di monitorare lo stato delle condizioni della pista nel tempo. Per altre informazioni si resta a disposizione».

GIOVANNI MONTENERO

La viabilità provvisoria ha uno sviluppo di circa 3 km all’interno dell’alveo del torrente Resia e una larghezza di circa 6 metri. Per delimitare il tracciato sono stati posizionati dei delimitatori di carreggiata che consentono la sua individuazione anche nelle ore notturne. Il tracciato in alveo deve superare più volte il torrente e per questo sono stati realizzati tre attraversamenti, di cui uno con tubi in calcestruzzo centrifugato e due con elementi prefabbricati rettangolari in calcestruzzo delle dimensioni di 1,50 metri in altezza per 2 metri di larghezza, per complessivi 40 elementi.

Attivato il bypass che toglie dall'isolamento la Val Resia



In corrispondenza degli attraversamenti sono stati inoltre posizionati dei new jersey in calcestruzzo di protezione per la sicurezza stradale mentre all’ingresso degli stessi sono stati installati dei pannelli di direzione appositi che indicano gli ingressi dei manufatti.

Per la realizzazione del tracciato della viabilità provvisoria che si sviluppa dalla frazione di Povici di Resiutta (verso Resia) sono state utilizzate numerose macchine operatrici e di movimento terra.

Le imprese esecutrici sono la Battistella Spa di Pasiano di Pordenone e la Cois Srl di Povoletto. Il costo complessivo dell’opera è di 130 mila euro.