Viabilità

Attivato il bypass che toglie dall'isolamento la Val Resia

La viabilità provvisoria ha uno sviluppo di circa 3 km all’interno dell’alveo del torrente Resia e una larghezza di circa 6 metri. Per delimitare il tracciato sono stati posizionati dei delimitatori di carreggiata che consentono la sua individuazione anche nelle ore notturne. Il tracciato in alveo deve superare più volte il torrente e per questo sono stati realizzati tre attraversamenti, di cui uno con tubi in calcestruzzo centrifugato e due con elementi prefabbricati rettangolari in calcestruzzo.

04:40