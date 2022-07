Noleggia una barca a Grado, poi il tuffo nell’acqua bassa: sbatte la testa sul fondale e perde i sensi, friulano trasportato d’urgenza in ospedale

GRADO. Si tuffa dalla barca in un punto dove l’acqua è troppo bassa e batte la testa, perdendo i sensi. Soccorso, è stato poi trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine.

una domenica di mare finita nel peggiore dei modi per di un uomo di 55 anni, residente in provincia di Udine, che aveva noleggiato a Grado una barca per trascorrere una giornata in mare assieme ad altre 8 persone e 2 bambini. Solo che verso le 18 ha pensato di fare l’ultimo bagno prima del rientro.

La barca si trovava in quel momento in zona Primero. Attimi di disperazione per i passeggeri, probabilmente anche famigliari dell’uomo, che poi si è un po’ ripreso. La richiesta di soccorso è stata ricevuta dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone che ha coordinato le operazioni inviando sul posto anche alcuni uomini a bordo di un gommone.

Da Grado il reggente dell’Ufficio Circondariale Marittimo, luogotenente Stefano Giaquinto ha fatto partire gli uomini della Guardia Costiera a bordo di un gommone e della motovedetta. Uomini che hanno recuperato l’uomo e trasportato al Molo Torpediniere dove c’era l’ambulanza con la quale è stato portato al campo sportivo dell’Isola della Schiusa. Qui era atterrato e in attesa da un po’ di tempo l’elicottero che poi è decollato per trasportare l’uomo all’ospedale di Udine.

I marinai di Circomare hanno anche pensato a recuperare la barca, e le persone a bordo, poiché a condurla c'era l'uomo infortunato che era l'unico in possesso della patente nautica.

Poco dopo sempre dalla medesima zona altro allarme per una donna veneziana che si era sentita male. Era a bordo di una barca assieme al marito ma prima di arrivare sul posto per procedere all'intervento, la richiesta è stata annullata in quanto la donna si era ripresa e stavano rientrando autonomamente.