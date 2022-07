Scontro frontale sulla Pontebbana, due feriti

FONTANAFREDDA. Incidente stradale con feriti lungo la Pontebbana, poco dopo le 20 di domenica 31 luglio, a Fontanafredda. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

A seguito dell’incidente il traffico veicolare è stato interrotto in entrambe le direzioni per il tempo necessario a liberare la carreggiata.

Sul posto è intervenuto personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Un primo bilancio parla di due persone ferite, entrambe ricoverate in ambulanza.