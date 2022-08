Elkann: «Professionista straordinario, il suo esempio è un patrimonio per tutti noi»

Il presidente di Gedi, John Elkann, l’amministratore delegato di Gedi, Maurizio Scanavino, il direttore generale di GNN, Fabiano Begal, il direttore editoriale di Gedi, Maurizio Molinari e il direttore di GNN, Massimo Giannini si stringono attorno alla famiglia di Omar Monestier e alle redazioni di Messaggero Veneto e Il Piccolo nel ricordare «uno straordinario giornalista, protagonista di passione e qualità nell’assicurare sempre ai lettori contenuti intellettuali più competitivi. Monestier va ricordato per il suo profondo legame con i territori del Nord-Est, incarnava l’idea di un giornalismo capace di essere vicino ai lettori rispecchiando eventi, protagonisti, gioie e dolori delle sue comunità. Sempre con un attento sguardo all’Italia ed al mondo intero».

A chi lo ha conosciuto, «chi lo ha avuto come collega e come interlocutore resta la memoria di un giornalista formidabile nell’approccio alle notizie, di grande umanità nei rapporti in redazione e di un marito e padre appassionato. Per questo il suo esempio è patrimonio di noi tutti».