Il rettore Pinton: «Una mente acuta e un amico del Friuli»

UDINE. Appresa la triste notizia della scomparsa del direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, Omar Monestier, il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, e il direttore generale, Massimo Di Silverio, esprimono alla moglie Sara, ai quattro figli, alle redazioni e ai collaboratori dei due quotidiani le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità universitaria.

«La notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico Omar Monestier – ricorda il rettore, Roberto Pinton – ci ha fortemente addolorato e colpito. Omar era un grande professionista e una mente brillante ed acuta, ma anche un giornalista sempre attento al mondo universitario e molto interessato agli sviluppi nel campo dell’innovazione. Ha condiviso con l’Ateneo tanti momenti di confronto e dibattito, moderando convegni, ricordo in particolare “I Magnifici Incontri”, e tantissime tavole rotonde. Il confronto con lui era sempre stimolante proprio per la sua forte attenzione e disponibilità a sviluppare questi temi nell’ottica di una crescita non solo economica, ma anche sociale e culturale del Friuli. L’Ateneo esprimere la propria vicinanza, oltre che alla famiglia, anche alle redazioni del Messaggero Veneto e del Piccolo, colpite da questa perdita così dolorosa».