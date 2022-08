Incendio in un campo a Sedegliano, bruciati mille metri quadrati di vegetazione

SEDEGLIANO. A fuoco un campo nel territorio comunale di Sedegliano. Poco prima delle 12 di oggi, 1 agosto 2022, i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Codroipo e una squadra della sede centrale per l’incendio di alcune sterpaglie in un campo nei pressi di Via Grions, a Sedegliano.

Il rapido e risolutivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme, spegnendole prima che lambissero la vegetazione circostante, limitando così la superficie bruciata a circa mille metri quadri.