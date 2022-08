Serracchiani: «Era diventato un punto di riferimento per l’intera realtà regionale»

UDINE. «Sono molto colpita e addolorata. Una lunga consuetudine con Omar Monestier mi ha permesso di conoscerlo bene e apprezzarne l’acutezza del giudizio e lo spirito vivace, nelle conversazioni personali, nelle relazioni istituzionali come nelle occasioni di confronto pubblico. Era diventato un imprescindibile punto di riferimento per l’intera realtà regionale, che interpretava e stimolava. Una personalità e un professionista di cui sentiremo la mancanza».

La presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ha espresso così il suo cordoglio per la scomparsa di Omar Monestier, giornalista, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo. «Un pensiero di profondo cordoglio alla famiglia per questo lutto così duro e iniquo - aggiunge la deputata - mentre alle redazioni va la vicinanza e la gratitudine per il lavoro che non si ferma».

«Apprendo con profondo dolore la tristissima notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa di Omar Monestier. Sono vicino si suoi cari e alle redazioni del Piccolo e del Messaggero Veneto» . Lo ha scritto su Twitter il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta.