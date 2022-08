Colpito da un masso caduto sulla strada, ferito un motociclista

CANEVA. Questa volta la velocità non c’entra. Il motociclista, un uomo di mezza età, che nel pomeriggio di domenica 31 luglio stava percorrendo la strada che dalla Crosetta (in Cansiglio) porta al Gaiardin (Caneva), al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, è stato colpito da un masso staccatosi dal bordo strada. La pietra lo ha colpito e fatto cadere.

È scattato così il soccorso dei sanitari del 118 che si è concluso con il trasporto in elicottero dell’uomo, in codice giallo, all’ospedale di Pordenone.

Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone, anche per la messa in sicurezza della strada, e i carabinieri della compagnia di Treviso. I soccorsi hanno coinvolto anche il personale della malga dal Titti, al quale è stato chiesto aiuto. L’elicottero è atterrato non senza difficoltà alla malga, perché il terreno non è pianeggiante.

È la seconda volta in pochi giorni – come hanno spiegato al ristoro di Caneva – che atterra l’elisoccorso. Qualche giorno fa una signora ha avuto un malore. Per i ristori non è un problema, ma hanno riscontrato – e già fatto presente alle autorità locali – che servirebbe una piazzola attrezzata, altrimenti l’elicottero fa fatica ad atterrare e i soccorritori rischiano di perdere tempo prezioso.