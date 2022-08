FONTANAFREDDA. Uno schianto violentissimo, rivelatosi fatale per un uomo di 55 anni, Raffaele Broccolo, purliliese. L’incidente mortale si è verificato lungo la strada Pontebbana, poco dopo le 20 di domenica 31 luglio, nel territorio comunale di Fontanafredda.

Scontro frontale sulla Pontebbana, muore automobilista di 55 anni

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente, andando completamente distrutte. A seguito dell’incidente il traffico veicolare è stato interrotto in entrambe le direzioni per il tempo necessario a liberare la carreggiata. Sul posto è intervenuto personale del 118, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri.

Ferito in modo serio anche il guidatore dell’altro veicolo coinvolto.

Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimare il 55enne, che pochi minuti prima del terribile incidente aveva incontrato alcuni amici in un locale della zona. Raffaele Broccolo era magazziniere alla Bortolin Kemo.