Si ferisce utilizzando una pressa sul posto di lavoro, operaio trasportato in ospedale

FIUME VENETO. Stava lavorando con una pressa quando è rimasto ferito a seguito di un Infortunio sul lavoro. l’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì primo agosto alla ditta Fra Met di Fiume Veneto. L’operaio, classe 2000, è stato prontamente soccorso dai colleghi, prima dell’arrivo degli operatori del 118.

Il giovane è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso: non sarebbe in pericolo di vita.