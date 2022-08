Scontro frontale sulla Pontebbana, muore automobilista di 55 anni

È di un morto, Raffaele Broccolo, 55 anni di Porcia, il bilancio di un incidente stradale verificatosi poco dopo le 20 di domenica 31 luglio lungo la Pontebbana, a Fontanafredda. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: un impatto violentissimo, con i pezzi di carrozzeria dei veicoli coinvolti sparsi ovunque sulla sede stradale.

