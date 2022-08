Rapina per due volte lo stesso supermercato a Udine e oppone resistenza mentre si trova ai domiciliari: in cella

UDINE. Rapina per due volte lo stesso supermercato e, in regime di arresti domiciliari, non aveva aperto la porta di casa ai poliziotti. Per questo, nella giornata di lunedì primo agosto, gli agenti delle Volanti della Questura di Udine hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione a danno di un cittadino italiano di origini straniere, di 29 anni.

L’uomo, nell’autunno del 2021, era stato arrestato, sempre da personale delle Volanti, per una rapina perpetrata in un supermercato di Udine quando, per assicurarsi la fuga con alcuni generi alimentari non pagati, aveva spinto a terra, colpendolo, un addetto alla sicurezza, prima di essere bloccato dai poliziotti intervenuti.

La successiva attività in ufficio aveva consentito di attribuire alla stessa persona un altro furto, eseguito nello stesso supermercato, e altri due reati analoghi, a seguito dei quali gli era stata comminata la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.



Con provvedimento del 30 luglio, a seguito del comportamento poco collaborativo tenuto dall’uomo in occasione di vari controlli degli agenti al suo domicilio, il magistrato di sorveglianza aveva disposto la sospensione della detenzione domiciliare, ordinandone la carcerazione.

Anche nella giornata di lunedì primo agosto, peraltro, l’uomo non aveva aperto la propria abitazione agli agenti, costringendoli a scavalcare il cancello, opponendo loro resistenza una volta raggiunto: comportamento per il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.