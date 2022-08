Addio a Pierpaolo Reggio, volontario della Croce Rossa

CASARSA DELLA DELIZIA. È morto all’ospedale di Latisana, dove era stato trasportato dopo l’infarto che lo aveva colpito mentre si trovava a Lignano, nella giornata di martedì 2 agosto, Pierpaolo Reggio, 45 anni, volontario della Croce Rossa, anche se della zona portogruarese. Si occupava di formazione.

Persona molto conosciuta a Casarsa della Delizia, dove viveva da sempre, era noto anche per essere chiamato a presiedere i seggi durante tutte le elezioni, fossero esse amministrative o politiche. Persona schietta, generosa, estroversa, sempre sorridente, Pierpaolo aveva un’impresa dal nome Comed ed era un formatore qualificato. Era conosciuto e apprezzato per l’estrema professionalità e competenza proprio in qualità di formatore della Croce rossa.

La notizia ha profondamente scosso tutti quanti a Casarsa, il lutto è improvviso e inaspettato. Perse il padre anni fa, lascia la mamma Piercarla.

Pierpaolo Reggio ha frequentato il liceo classico Marconi, gestito dal personale della diocesi di Concordia Pordenone a Portogruaro. Sui banchi di scuola era diventato molto amico di Piero Barei, l’ex sindaco di Morsano.