Alla guida con un tasso alcolemico 5 volte sopra il limite, centra un’auto in sosta e fugge: automobilista multata

UDINE. Si mette al volante con un tasso alcolemico superiore di 5 volte alla norma, centra una macchina in avaria e poi si allontana senza prestare soccorso. L’incidente è accaduto sull’autostrada A23, nel tratto tra Udine Nord e Gemona, in direzione Tarvisio, nel pomeriggio di martedì 2 agosto.

Protagonista una donna che è stata poi rintracciata dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Amaro che sono intervenuti sul posto.

Secondo quanto ricostruito, la conducente di un’auto di grossa cilindrata, ha invaso la corsia di emergenza urtando un veicolo che si era fermato a destra della carreggiata per un’avaria. Invece di fermarsi e prestare soccorso ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga rischiando di travolgere l’automobilista in panne.

Gli agenti, immediatamente hanno diramato una “nota di ricerca” fornendo le poche informazioni in possesso: che si trattava di un’autovettura di colore bianco della quale si conosceva solamente alcuni numeri di targa. L’auto è stata poi rintracciata poco dopo all’interno dell’area di parcheggio “Rio Gelato”, sempre sulla A/23, a pochi chilometri di distanza, mentre cercava di confondersi con gli altri utenti fermi in sosta.

La conducente, esperiti gli accertamenti e le verifiche di rito, è risultata essere l’autrice dell’incidente ed è apparsa da subito in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposta alla prova con l’etilometro, è risultata positiva con valori di concentrazione dell'alcol cinque volte superiori a quelli consentiti.

Inevitabile, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, fattispecie che prevede anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini del successivo provvedimento di confisca.

La donna è stata anche multata per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente e non aver mantenuto il controllo del veicolo andando ad urtare l’altra autovettura in sosta per avaria sulla corsia di emergenza, causando un sinistro con soli danni.