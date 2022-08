la battaglia legale

Il Comune di Udine sequestra al Contarena 132 bottiglie come riscossione dei crediti: “Impugneremo anche quest’atto”

Nei confronti di Spritz time i debiti ammontano a 135 mila euro anche se in realtà il “conto” presentato dal Comune per gli affitti non pagati supera i 250 mila euro, tanto che è stato ordinato lo sgombero del locale e chiesto la rescissione del contratto

Cristian Rigo