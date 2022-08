Il Friuli e il mondo delle tradizioni: Avostanis riapre il suo laboratorio

UDINE. “Un paìs no me” è la consapevolezza di un mutamento, la fine irreparabile di un mondo, quello contadino, e l’affermarsi di una società a dittatura consumistica in cui Pier Paolo Pasolini non si riconosce e rispetto alla quale si sente straniero. Cambiata è la società così come cambiato è il senso di appartenenza alla propria terra che forse non è più propria. L’aga dal “me paìs” del verso del 1941 diventa aga di un “paìs no me” nel 1974. È questo il titolo emblematico della 31ª edizione di Avostanis. Un programma ricco e importante che arriverà fino al 28 ottobre, sotto la direzione artistica di Federico Rossi. Per il centenario della nascita di Pasolini, i Colonos proseguono un percorso di riscoperta del pensiero e dell’opera del poeta che scandisce la storia dell’associazione culturale fin dalla sua origine.

Avostanis si apre con “Jo (no) sai”, inaugurazione dell’opera site-specific dell’artista Maria Elisabetta Novello a cura di Angelo Bertani sabato alle 21, seguita dal Brindisi Nonino. «Io so», scrive Pasolini. Ma il suo pensiero dichiarato ora si carica di un “no” tra parentesi. In un mondo complesso, dove tutto è filtrato e offuscato, l’artista intende sollecitare il desiderio di vedere, invitando lo spettatore, a muoversi tra le installazioni realizzate nell’aia dei Colonos con elementi precari come la polvere e la luce. Arte come condivisione di esperienza, interazione con l’opera, fusione di spazio, tempo, soggetto e gesto.

Il programma di agosto prevede altri importanti incontri a cominciare da lunedì 8 alle 21 quando sarà possibile rivivere un evento epocale della storia culturale dei Colonos e del Friuli. Si tornerà a quel 25 agosto 1996 quando nell’aia di Villacaccia andò in scena “I Turcs tal Friúl” per la regia di Elio De Capitani.

Il video-documentario di quell’evento, rimasterizzato nel quarantennale della morte di Pasolini e trasmesso su Rai5 nel 2015, verrà proiettato nella versione integrale nell’aia in cui ha preso vita come una sorta di tragedia greca o sacra rappresentazione. La regia del video è di Remigio Romano con la supervisione di Elio De Capitani. In collaborazione col teatro Elfo Puccini, verrà presentato da Federico Rossi, da Angelo Battel e dal regista con video-interviste a Elio De Capitani.

Giovedì 11 agosto alle 21 ascolteremo “La musine dai cjants” di Lino Straulino. Nuove canzoni che nascono dalla tradizione friulana più antica. Una conferenza-concerto in cui verrà presentato il nuovo libro-cd, frutto di una lunga ricerca sugli elementi fondanti della villotta per dare vita a una nuova stagione musicale del canto popolare. Ai Colonos di Villacaccia si intrecceranno la chitarra e la voce di Lino Straulino e di Alvise Nodale e la voce di Marisa Scuntaro.

Ancora musica giovedì 18 agosto alle 21 con il gruppo Braul in concerto che presenta l’anteprima del nuovo lavoro. “Metûts in musiche” è il titolo dell’evento che rimanda all’operazione artistica alla base del progetto.

Dare voce alle storie, ai libri della nostra terra o sulla nostra terra, traducendoli in musica. Se è possibile il passaggio dalla letteratura alla sceneggiatura per un film, forse è lecito anche per una trasposizione musicale.

Ritorna l’appuntamento con i progetti dal cantiere creativo del Friuli, che saranno illustrati in anteprima ai Colonos martedì 23 agosto alle 21 in “Provis viertis di culture furlane”. Federico Rossi e Giulio Pagotto presenteranno le idee in divenire con Gabriella Bucco e Matteo Mazzolini, Piero Petrucco, Graziano Tilatti, Fabien Marques e Marta Tasso, Maris Sebastian Croatto, Hamza e Giulio Ghirardini, Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi e Martina Delpiccolo. Tra i progetti, il laboratorio per il nuovo Bauhaus europeo, con elementi anche locali, l’evento espositivo dei Trent’anni senza la Birra Moretti, una tesi di laurea-docufilm su un clandestino del nostro territorio, un’azienda friulana nel mercato internazionale che si pone come società benefit dotata di una missione sociale, un laboratorio artigianale di trasmissione del lavoro a mano e il lancio del nuovo spettacolo del più popolare gruppo teatrale friulano.

Domenica 28 agosto alle 17.30 andrà in scena “La Morteana. Part dal fantat” tratta da una commedia di Pier Paolo Pasolini per la regia di Massimo Somaglino con Klaus Martini, Valentina Saggin (anche autrice delle coreografie), Anna Savanellli, Andrea Rizzo. Canti e musiche eseguite da Mirko Cisilino, Laura Giavon e Giorgio Parisi. Lo spettacolo, nato da un progetto promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Casarsa verrà introdotto da Fabio Cristante.