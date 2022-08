Incendio in una pensione a Udine, quattro persone in ospedale

UDINE. Un incendio è scoppiato poco dopo le 14 di mercoledì 3 agosto alla pensione Al Fari, in via Melegnano a Udine. Il rogo, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, è divampato nella corte esterna della struttura, con le fiamme che hanno poi interessato il tetto in legno della residenza.

Quattro persone sono state portate in ospedale per degli accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'edificio. In due stanze si sono verificati danni per il fumo.