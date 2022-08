Dolomiti, il caldo colpisce ancora: le immagini della frana in Val Fiscalina

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto, si è registrata una grossa frana in val Fiscalina, sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è avvenuto alle 13:38 in zona Weisslahn. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino di Sesto. L'allarme è rientrato poco dopo perché la caduta di massi e sassi non ha riguardato sentieri e non ci sono vittime.

00:45