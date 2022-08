«Papà era vita, un bacio al sapore di caffè la domenica mattina, era musica: il tuo ricordo sarà l’opera più bella»

Papà era vita. Papà era un profumo buono, un bacio al sapore di caffè la domenica mattina, un sorriso innamorato. Papà era disciplina. Papà era musica. La musica gli piaceva tanto. Dacché io abbia memoria, papà mi svegliava spalancando la porta della camera e lasciando entrare l’aria della sua opera preferita del momento.

Papà mi ha portata all’opera con lui tante volte. E per me erano momenti magici, piccole isole felici in cui potevo godere io sola di quell’uomo che mi conosceva con una profondità inaudita, che mi faceva la guerra per farmi capire il significato della pace, che mi insegnava a cadere perché sapeva già - testarda come sono - quanto mi sarei fatta male. Si potrebbe dire che papà mi abbia amato anche attraverso la musica.

E sapete, domenica mi sentivo così felice e ad un certo punto ho iniziato a cantare tra me e me il Nessun dorma. Ero di colpo emozionata al ricordo di averlo sentito dal vivo con papà, e così gli ho scritto “papà sto sentendo il Nessun Dorma e ho i brividi. Mi porti a vederlo di nuovo?”. E lui mi ha risposto, subito, “va bene”. Cosa non avrebbe fatto per rendermi felice.

Caro papà, mi sono chiesta lungamente perché la mia storia d’amore con te sia finita sulle note del Nessun Dorma. Non ho una risposta, non l’avrò mai. Ma so con tutta me stessa che il tuo ricordo è e sarà sempre l’opera più bella della mia vita, che rivivrà in me ancora e ancora.

Ciao papà