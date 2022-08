Tra i bagnanti di Lampedusa in attesa di Salvini: "Migranti qui non ne abbiamo visti"

A poche ore dalla visita di Matteo Salvini a Lampedusa, la questione immigrazione non sembra incidere sul turismo dell'isola che da maggio a luglio registra un incremento del 10% di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando c'era stato pure un boom di turisti. "I migranti non li abbiamo visti, proprio non si percepisce il problema di cui tanto si parla", dicono i bagnanti dalla spiaggia di Cala Guitgia dove fino a tarda sera si fa il bagno e si balla.



Video di Alessandro Puglia

02:30