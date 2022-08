Colto da malore mentre scala con un amico lo Spigolo del Glemine: rocciatore soccorso in elicottero

GEMONA. Colto da un malore mentre è impegnato in una scalata con un amico. La stazione di Udine del Soccorso alpino e speleologico e la Guardia di finanza sono stati attivati assieme all'elisoccorso regionale e all'ambulanza (intorno alle 14.10 di venerdì 5 agosto), attraverso il numero unico per le emergenze 112, per una cordata di rocciatori in difficoltà. La cordata si trovava alla sesta lunghezza dello Spigolo del Glemine quando uno dei componenti, un trentenne di Trento domiciliato in Friuli Venezia Giulia, si è sentito male.

Sul posto è stato verricellato il tecnico di elisoccorso che ha recuperato, in due successive rotazioni, entrambi gli scalatori sbarcandoli poi al campo base.

Il rocciatore che si è sentito male aveva probabilmente accusato un colpo di calore, incentivato probabilmente dal fatto che non indossava il casco protettivo.

Visitato dal medico, l’uomo è poi rientrato autonomamente assieme all'amico.