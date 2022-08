Cala il prezzo del carburante, cosa ne pensano i distributori a Udine

In calo i prezzi dei carburanti, anche alle pompe di benzina del Friuli Venezia Giulia, dove benzina verde e carburante si apprestano a scendere sotto l’euro e 80 centesimi al litro. L’opinione dei titolari di alcuni impianti di rifornimento di Udine: le interviste di Christian Seu ad Antonino Meneghin (Eni viale Trieste), Daniele Tribos (titolare di sei impianti, tra cui la Q8 e Tamoil di via Adenauer) e Mohit Kumar (Ip via Adenauer)- Video di Christian Seu

02:16