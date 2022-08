Un forte acquazzone si è abbattuto su Udine sabato, 6 agosto, intorno a mezzogiorno. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i rami degli alberi caduti in strada. Decine le chiamate e le segnalazioni per i danni causati dal maltempo. Qui le immagini della zona Nord, quella più colpita. Foto Petrussi