Un gioiello tecnologico da 400 mila euro: ecco la nuova autoemoteca per il Friuli

Dal connubio tra l’Associazione friulana donatori di sangue e il Gruppo Danieli ha preso vita l’idea di realizzare una nuova autoemoteca da impiegare sul territorio. Il risultato è stato presentato sabato 6 agosto in piazza Libertà a Udine: un gioiellino di tecnologia e sicurezza costato quasi 400 mila euro, che costituisce un vanto per tutti i donatori e potrà servire come strumento per attrarre nuovi volontari, raggiungendoli nelle piazze, nelle scuole, nelle fabbriche.