Treni fermi anche sulla Venezia-Udine, pendolari trasferiti con i bus: attivato il collegamento via mare fra Trieste e Monfalcone

TRIESTE. Per ovviare ai disagi causati dalla chiusura della linea ferroviaria a seguito del nuovo incendio scoppiato sul carso nella tarda mattinata di sabato 6 agosto, Trenitalia ha reso noto che è stato attivato un collegamento via mare fra Trieste e Monfalcone.

La prima corsa da Trieste è prevista in partenza alle 16.46. Secondo quanto si è appreso, i bus vengono dirottati via Slovenia perché la sola strada percorribile tra Monfalcone e Trieste in queste ore è la Costiera, una arteria stretta e panoramica che non è in grado di sostenere il traffico di migliaia di autoveicoli.

Il Carso brucia ancora, incendio a Duino: chiusa l’autostrada tra Villesse e Sistiana, stop anche ai treni 06 Agosto 2022

La Protezione civile ha infatti fatto sapere che lungo la viabilità ordinaria il traffico è molto intenso e che si sono formate code lunghe chilometri. L'itinerario via Slovenia, molto più lungo, assicura però scorrevolezza, almeno fino a questo momento.

Come detto in precedenza, Trenitalia ha confermato che il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Trieste e Venezia-Udine è sospeso fra Monfalcone e Bivio d'Aurisina.