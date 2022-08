Rauscedo, rogo nella stalla sociale: vitelli morti e magazzino bruciato

In fiamme la stalla sociale fra vivaisti di Rauscedo in via Poligono: danni ingenti, una quindicina di vitelli morti nel rogo, un magazzino bruciato e mucche in fuga riacciuffate dai compaesani. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30. Per domare il vasto incendio nella sede della società cooperativa agricola sono accorsi i vigili del fuoco da Spilimbergo con due squadre, autobotti e uomini da Pordenone e San Vito al Tagliamento, la chilolitrica da Udine, rinforzi dal distaccamento di Codroipo, nonché i pompieri americani dalla base di Aviano (videoproduzioni Petrussi)

01:37