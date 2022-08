Auto contro un fuoristrada, due feriti

COMEGLIANS. Scontro frontale tra due mezzi, una macchina e un fuoristrada, a Comeglians, davanti all'ufficio postale. È successo poco dopo le 13 di lunedì 8 agosto, in via Roma. Ancora da chiarire la dinamica.

Le centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi: due le persone rimaste ferite.

In zona si registrano rallentamenti al traffico veicolare.