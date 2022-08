Auto investe una bicicletta, una persona ferita

SACILE. Una persona stava procedendo in sella alla sua bicicletta quando un veicolo ha urtato il mezzo a due ruote, facendolo cadere a terra. L’investimento si è verificato nella mattina di lunedì 8 agosto a Sacile, in via Ronche.

È di un ferito, fortunatamente in modo non grave, il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 11.30: la dinamica è ancora in corso di accertamento ma, secondo le prime ricostruzioni, la bicicletta si è scontrata con un’auto.

La persona ferita è stata portata in ospedale a Pordenone con traumi al costato. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche i carabinieri di Sacile che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.