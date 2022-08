Un'estate da tutto esaurito: le immagini dall'alto della spiaggia a Lignano

Complice una tarda primavera soleggiata e calda la partenza è stata bruciante. E in appena due mesi - maggio e giugno - Lignano Sabbiadoro ha introitato 586.101,16 euro dall’imposta di soggiorno. Con questa lena la stima prudenziale indicata nel bilancio previsionale del 2022, due milioni di euro, sarà verosimilmente superata. «La stagione è stata fin qui più che positiva – commenta il sindaco Laura Giorgi – e ci conforta, pensando alle possibili difficoltà legate alla diffusione del virus che potremmo dover fronteggiare in autunno». E anche questo fine settimana non ha fatto eccezioni: ecco le immagini delle spiagge piene di Lignano dall'alto (Videoproduzioni Petrussi)

02:43