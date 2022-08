Fuoco sul tetto di una casa, i vicini danno l’allarme

RUDA. Vedono il fumo sul tetto della casa dei vicini e danno l’allarme. I vigili del fuoco di Cervignano sono intervenuti, nella giornata di martedì 9 agosto, in via Verdi, a Ruda, poco dopo le 14.30, per un principio di incendio sul tetto di un’abitazione: le fiamme hanno interessato anche un impianto fotovoltaico.

I proprietari della casa sono in vacanza e a dare l'allarme, come detto, sono stati i vicini.